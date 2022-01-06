Emir Abdullahiyan: Viyana müzakerelerinde ambargoların geri gelmesini önleyen garantiler istiyoruz

Elcezire kanalına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinin 8. turunun müzakereleri doğru mecraya koyduğunu belirterek, batılı ülkelerin ciddi iradesi olması durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi.

‘’ Biz Trump tarafından İran’a uygulanan tüm ambargoların özellikle nükleer anlaşma kapsamına aykırı ambargoların kaldırılmasını istiyoruz.’’ diyen Abdullahiyan, ‘’ Biz ayrıca yeni ambargoların uygulanması ve ortadan kalkacak ambargoları ger getirecek uygulamalara karşı garantiler istiyoruz. ‘’ dedi.

Abdullahiyan, İran petrol ihracatı ve onların gelirlerine ulaşmanın bu garantilerden olduğunu ifade ederek, müzakerelerin kolaylaştırılması için ABD ile gayrı resmi mesajlaşmaların olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin İran aleyhindeki tehditleri ile ilgili, bunların yeni şeyler olmadığını ve bu rejimin bu tehditleri gerçekleştirecek durumda olmadığını söyledi.

İran, Arabistan müzakerelerine değinen Emir Abdullahiyan, görüşmelerin olumlu ve yapıcı olduğunu ve İran’ın ilişkilerin kurulması için her zaman hazır olduğunu söyledi.

İran’ın, Türkiye-Mısır ve Arabistan arasında bölgedeki sorunların çözümü için geniş görüşmelerin önemine inandığını ifade eden Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştiren ülkelerin stratejik hata yaptıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Viyana nükleer müzakerelerinin iyi ve doğar mecrasında devam ettiğini belirtti.

Emir Abdullahiyan, İran’ın sundukları önerilerin mevcut atmosferi sağladığını ifade ederek, batılı ülkelerin iyi bir anlaşma için iyiniyet ve ciddi irade sahibi olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012