6 Oca 2022 23:00
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News Code: 84604831
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Galibaf: Ambargolar, ABD’nin İran halkına uyguladığı açık zulümdür

Galibaf: Ambargolar, ABD’nin İran halkına uyguladığı açık zulümdür

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı Mohammad Bager Galibaf, halka ekonomik baskının yükünün ağır olduğunu ifade ederek, ambargoların ABD’nin İran halkına uyguladuğı açık zulüm olduklarını söyledi.

Neyriz kentinde Şehitlere Saygı isimli törende bir konuşma yapan Galibaf, ‘’ ABD, İran milletinin bağımsızlığı ve izzeti için direndiğinden rahatsızdır, fakat İran halkı Kuran Kültürüne dayanarak zulüme boyun eğmez ve izzetini zedelendirmez. ‘’ dedi.

Şehadet kültürünün İran’ın sigortası olduğunu ve İran için onur kaynağı olduğunu ifade eden Galibaf, Şehit Süleymani gibi büyüklerin bu kültürle yetiştiğini belirtti.

Galibaf, Devrim bereketi ile Kerman ilinden bir köyden çıkan Şehit Süleymani’nin Allah yolunda yürüyerek, yaratılan fırsatlarla uluslararası düzeyde İslam ümmeti için onurlu ve izzetli bir şahsiyete dönüştüğünü belirtti.

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