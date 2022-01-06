Galibaf: Ambargolar, ABD’nin İran halkına uyguladığı açık zulümdür

Neyriz kentinde Şehitlere Saygı isimli törende bir konuşma yapan Galibaf, ‘’ ABD, İran milletinin bağımsızlığı ve izzeti için direndiğinden rahatsızdır, fakat İran halkı Kuran Kültürüne dayanarak zulüme boyun eğmez ve izzetini zedelendirmez. ‘’ dedi.

Şehadet kültürünün İran’ın sigortası olduğunu ve İran için onur kaynağı olduğunu ifade eden Galibaf, Şehit Süleymani gibi büyüklerin bu kültürle yetiştiğini belirtti.

Galibaf, Devrim bereketi ile Kerman ilinden bir köyden çıkan Şehit Süleymani’nin Allah yolunda yürüyerek, yaratılan fırsatlarla uluslararası düzeyde İslam ümmeti için onurlu ve izzetli bir şahsiyete dönüştüğünü belirtti.

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2012