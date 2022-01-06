İran’ın Fars Körfezindeki Basra Körfezi'nin güzel adaları; Tatil için ideal bir seçim

Şehrin günlük yaygarası ve kalabalığından arınmış doğaya sığınmak istiyorsanız, İran'ın güneyine bir gezi planladığınızdan emin olun. Kiş'in masmavi kumsalları, harika Qeşm vadileri, Hormoz'un renkli toprağı ve Hengam Adası'nın eğlenceli yunusları ve güzel iklimi her turist için unutulmaz bir deneyim yaşatabilir.

Kiş Adası

Kiş, birçok turist tarafından Fars Körfezi’nin incise olarak adlandırılır. Kiş adası güney İran'daki en iyi seyahat noktalarından biridir. Kiş, İran’ın serbest ekonomi bölgelerden biridir ve yabancı gezginler adada on güne kadar vizesiz kalabilirler. Dubai ve Maskat'tan Kiş'e direkt uçuşlar vardır ve eğer İran vizesi aldıysanız bu güzel adaya iç hatlar ile kolayca ulaşabilirsiniz. Turistler zamanlarının çoğunu Kish alışveriş merkezlerinde alışveriş yaparak veya çeşitli su sporları merkezlerinde geçirirler. Kiş'teki seyahat programınıza Kariz yeraltı şehrini ziyaret etmeği eklediğinizden emin olun. 2500 yıl öncesine dayanan bu gizemli ve muhteşem şehirde, adanın doğal su arıtma tesisi ile de tanışabilirsiniz.

Qeşm Adası

Fars Körfezi'nin yüzölçümü bakımından en büyük adası ve Kiş'ten sonra ülkenin güneyindeki en ünlü ada olan Qeşm, küresel bir üne sahiptir. Adanın doğu kısmı turistik bir dokuya sahiptir ve stratejik Hürmüz Boğazı, adanın tarihi kısmı ve 15. yüzyılda inşa edilmiş Portekiz kalesi bu kısımda yer almaktadır. Mangrov ormanı, İran'ın Mars'ı olarak bilinen muhteşem Qeşm jeoparkı, garip vadiler ve 17 km uzunluğundaki tuz mağarası da Qeşm'in görülecek yerleri arasındadır. İran'ın içinden Keşm'e seyahat etmek için bu adaya Tahran, İsfahan ve Şiraz'dan uçabilirsiniz. Adaya Umman ve BAE'den de direkt uçuşlar var.

Hürmüz adası

Hürmüz, rengarenk toprağı nedeniyle bin rengin adası olarak bilinir. Bu tarihi ada, Qeşm veya Bandar Abbas'tan tekneyle bir saat uzaklıktadır. Hürmüz'de güneşin altında tuz sütunları, kızıl vadiler ve zamanla farklı şekiller almış tuhaf kayalıklar göreceksiniz. Adayı tekneyle bir saatte keşfedebilirsiniz. Ancak kayıkçı değilseniz, Hormoz'un turistik yerlerini arabayla beş saatte ziyaret edebilirsiniz.

Hengam Adası

Medeniyet ve şehirleşme tezahürlerinden bir süre uzak kalmak istiyorsanız hala özgünlüğünü koruyan bu ada sizin için iyi bir seçim. Kish ve Qeşm'deki göz alıcı otellerden bahsetmiyoruz, ancak yerel halkla daha fazla zaman geçirebileceğiniz temiz pansiyonlar var. Ada, 2019 yılında serbest ekonomik bölge haline geldi. Yunuslar, Hengam Adası'nın en önemli turistik cazibe merkezidir. Geceleri bozulmamış kumsalın manzarası ve Hengam'ın eşsiz vahşi yaşamı bu adanın diğer cazibe merkezleridir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012