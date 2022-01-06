Ayetullah Hamenei, 250 meçhul şehit için mesaj yayınladı

Meçhul şehitlerin faniler içinde meçhul ve göklerde meşhur olduklarını belirterek, bu şehitlerin fedakarlıklarının ülkeyi şehadetleri ile perçinleştirdiklerini ve bundan dolayı İslam ve Kuran yolunda onur bayrağını göklere çektiklerini belirtti.

Bu şehitlerin cenazelerinin Hz. Zehra as. Şehadet yıldönümüne denk gelmesinin hayırlara vesile olacağını ifade eden Ayetullah Hameni, şehitlere Allah'tan rahme’ ve ailelerine sabır diledi.

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2012