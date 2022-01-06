6 Oca 2022 14:41
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News Code: 84604558
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Ayetullah Hamenei, 250 meçhul şehit için mesaj yayınladı

Ayetullah Hamenei, 250 meçhul şehit için mesaj yayınladı

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran genelinde meçhul 250 şehidin cenaze törenlerinin düzenlenmesinde dolayı bir mesaj yayınladı.

Meçhul şehitlerin faniler içinde meçhul ve göklerde meşhur olduklarını belirterek, bu şehitlerin fedakarlıklarının ülkeyi şehadetleri ile perçinleştirdiklerini ve bundan dolayı İslam ve Kuran yolunda onur bayrağını göklere çektiklerini belirtti.

Bu şehitlerin cenazelerinin Hz. Zehra as. Şehadet yıldönümüne denk gelmesinin hayırlara vesile olacağını ifade eden Ayetullah Hameni, şehitlere Allah'tan rahme’ ve ailelerine sabır diledi.

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