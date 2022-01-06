Avusturalya Sanat Festivali, Siyonist rejimden alınan yardım sonrası baykot edildi

Festivalin İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada Siyonist rejimin festivale bir sanatçısının katılımı karşılığında yaptığı 20 bin dolarlık yardımın ifşa edilmesi sonrası alınan yabancı yardımları gözden geçireceklerini bildirdi.

Sydney Belediyesi bugün başlayıp ve 3 gün sürecek festivalin masraflarının sadece yüzde 30’unu ödemektedir ve geri kalan yardımlarla temin edilmektedir.

Şu ana kadar 23 tiyatro resmi olarak alınan yardımdan dolayı festivale katılmayacağını ilan etti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012