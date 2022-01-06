Viyana nükleer müzakerelerden olumlu sinyaller gelmektedir

İran ve 4+1 ülkeleri arasında cereyan eden ve Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) ihya hedefi olan müzakereler yılbaşı tatili için 3 gün ara verildikten sonra Pazartesi yeniden başladı.

Viyana’da heyetler arası görüşmeler hızlı şekilde devam etmekte ve müzakereler içerik olarak devam etmektedir.

Dün Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çuy Çung Kan, Viyana’da müzakere heyetleri ile görüşmelerde bulundu, fakat bir kaynak IRNA’ya yaptığı açıklamada bu görüşmelerin Viyana müzakereleri ile ilgili olmadığını ve İran heyet başkanı Ali Bageri Keni’nin kendisinin isteği ile kendisiyle görüşeceğini bildirdi.

Bageri dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin olumlu ve ileriye dönük olduğunu ve sonuç almak için çabaların devam ettiğini söyledi.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Bageri’nin Viyana’da Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çuy Cung Kan ile görüşeceğini bildirdi.

Hatibzade, görüşme isteğinin Kore tarafından verildiğini belirtti ve Bageri’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı sıfatı ile görüşeceğini söyledi.

Hatibzade, koreli yetkili ile görüşmenin İran ve 4+1 grubu müzakereleri ile ilgisi olmadığını belirterek, Kore heyetinin Viyana’da bulunan bazı heyetlerle görüştüğünü ve görüşmelerin bu kabil toplantılarda normal olduğunu söyledi.

ABD’de temaslarda bulunan Almanya yeni dışişleri bakanı Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı açıklamada müzakerelerin hassas bir noktaya geldiğini belirtti.

Baerbock, Almanya ve ABD’nin İran ve KOEP ile ilgili ortak tutuma sahip olduklarını belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012