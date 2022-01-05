Bageri: Viyana görüşmeleri olumlu ve ileriye dönüktür

Bageri yaptığı açıklmalada, sonuç almak için çabaların devam ettiğini söyledi.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Bageri’nin Viyana’da Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çuy Cung Kan ile görüşeceğini bildirdi.

Hatibzade, görüşme isteğinin Kore tarafından verildiğini belirtti ve Bageri’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı sıfatı ile görüşeceğini söyledi.

Hatibzade, koreli yetkili ile görüşmenin İran ve 4+1 grubu müzakereleri ile ilgisi olmadığını belirterek, Kore heyetinin Viyana’da bulunan bazı heyetlerle görüştüğünü ve görüşmelerin bu kabil toplantılarda normal olduğunu söyledi.

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