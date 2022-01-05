Koreli konuk Viyana görüşmelerinin hızını şiddetlendirecek mi?

Güney Kore dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, Choi Chong-kan'ın 2015 anlaşmasını canlandırmak için çalışan müzakere ekiplerinin başkanlarıyla görüşmek üzere 4-9 Ocak'ta Avusturya başkentine gideceğini söyledi.

Açıklamada, Güney Kore hükümetinin İran ile çözülmemiş sorunları çözmek için kilit ülkelerle temas halinde olduğu ve Güney Kore hükümetinin 2015 anlaşmalarını canlandırmak ve İran ile ilişkileri güçlendirmek için diplomatik desteğini sürdüreceği belirtildi.

Yaklaşık 10 trilyon won (9,2 milyar dolar) İran fonunun, Tahran'ın nükleer programı nedeniyle ABD yaptırımları kapsamında Güney Kore bankalarında dondurulduğu bildirilmektedir.

İki ay önce Choi Jong-kan, Washington'un Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesini görüşmek üzere şu anda Viyana'da bulunan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Mali ile Viyana görüşmelerini ele almıştı.

Ancak Rusya'nın müzakerecisi Mihail Ulyanov, bazı ülkelerin müzakerelerine katılanlarla teması sürdürme konusundaki çıkarlarının doğal ve anlaşılır olduğunu, ancak bunun müzakerelerin kapsamını genişletmek anlamına gelmediğini söyledi.

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