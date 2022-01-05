Sai, Tekvando Federasyonu başkanı seçildi

Reisi Hükümeti'nde yeni bir ana sözleşme ile spor federasyonlarının üçüncü seçim meclisi bugün Çarşamba günü Tekvando Federasyonu'nda başladı. Başkanlığını Spor ve Gençli Bakan Yardımcısı Bünyamin Şukuhfer yaptı. Toplantıya Olimpiyat Komitesi'ni temsilen Keykavus Saidi ile Paralimpik Komitesi Başkanı Mahmud Hüsrevi Vefa da katıldı.

Toplantıda 62 üyesi arasında 6'sı sporcu, 1'i kadın, 1'i erkek 2 hakemler temsilcisi ve 2'si kadın, 2'si erkek 4 antrenör da hazır bulundu.

Toplantıda Poladger, Cemşidi, Hüseyinzade, Rızayi ve Hadi Sai arasında bir yarışma yapıldı, ancak asıl rekabet Poladger ve Sai arasındaydı.

Bu arada Şukuhfer, Spor Bakanlığı'nın tarafsızlığı adına oy vermeyeceğini açıkladı. Cemşidi, Hüseyinzade ve Rızayi oylamadan önce çekildi. Oylamanın sonunda Sei 29 oy alarak başkan oldu ve Poladger de 27 oy alabildi.

Poladger, 2000 yılından bu yana Tekvando Federasyonu'nun başkanıydı.

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