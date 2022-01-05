Yaptırımların kaldırılmasında ilerleme işaretleri

Görüşmelere katılan heyetler arasındaki ikili ve çok taraflı görüşmeler Salı günü devam etti. İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, öğleden sonra 3 civarında Coburg Oteli'ne geldi ve Avrupa Birliği'nin dış servisi genel sekreter yardımcısı Enrique Mora'nın yanı sıra Çin ve Rusya'dan üst düzey müzakereciler ile ayrı toplantılar yaptı. Ayrıca üç Avrupa ülkesinden üst düzey müzakereciler ile bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından heyetler, görüşmenin detaylarını gazetecilere açıklamadan Coburg Otel'den ayrıldı. Ancak Mihail Ulyanov, İran'ın üst düzey müzakerecisi ile görüştüğünü tweetleyerek, iki tarafın Viyana görüşmeleri sırasında çözülmesi gereken çözülmemiş sorunları görüştüklerini kaydetti.

O, bir başka tweetinde de Ortak Komisyon koordinatörü Enrique Mora ile görüştüğünü belirterek, iki tarafın Viyana müzakerelerinin son durumu ve müzakereleri ilerletme olasılığı hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Ancak dün Viyana görüşmelerinin basında, özellikle Coburg Oteli'nin dışındaki gazeteciler arasında geniş yer bulan önemli bir gelişme, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Viyana ziyareti haberiydi. Güney Kore dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, Choi Chong-kan'ın 2015 anlaşmasını canlandırmak için çalışan müzakere ekiplerinin başkanlarıyla görüşmek üzere 4-9 Ocak'ta Avusturya başkentine gideceğini söyledi.

Açıklamada, Güney Kore hükümetinin İran ile çözülmemiş sorunları çözmek için kilit ülkelerle temas halinde olduğu ve Güney Kore hükümetinin 2015 anlaşmalarını canlandırmak ve İran ile ilişkileri güçlendirmek için diplomatik desteğini sürdüreceği belirtildi.

Yaklaşık 10 trilyon won (9,2 milyar dolar) İran fonunun, Tahran'ın nükleer programı nedeniyle ABD yaptırımları kapsamında Güney Kore bankalarında dondurulduğu bildirilmektedir.

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