İran ve Rusya, Viyana müzakereleri ile ilgili görüştü

Rusya müzakere heyet başkanı Mihail Olyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri ile Viyana’da çözülmesi gereken konular hakkında görüştüklerini bildirdi.

Olyanov, AB Dış Eylem Servisi Başkanı Enrike Mora ile yaptığı görüşmeye işaretle, müzakerelerin son durumunu masaya yatırdıklarını söyledi.

Müzakerelerin 8. turu 3 günlük yılbaşı arası sonrası dün yeniden başladı.

Bageri görüşmelere ara verildiktan sonra yaptığı açıklamada, son günlerde yapılan görüşmelerde ambargoların giderilmesi hususunda iyi ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Bageri, son günlerde yapılan müzakerelerde ambargolar konusunun ana konuyu oluşturdığunu ve bu yönde taraflar arasında çeşitli toplantılar düzenlendiğini belirtti.

Ambargoların kaldırılmaları ile taraflar arasında yazışmalar olduğunu ve bu yönde de nisbi ilerleme sağlandığını ifade eden Bageri, 3 günlük ara sonrası ambargoların kaldırılması hususunun da ciddi şekilde ele alınması temennisinde bulundu.

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