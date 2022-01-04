Muhammed bin Salman'ın İngiliz Futbol Ligi'ndeki temsilcilerinin hedefi Serdar Azmun

Rus kulübü Zenit ile Fransız Lyon arasında, Serdar Azmun'un Fransız Ligi'ne transferi konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri bugünlerde yayılıyor. Ancak İranlı forvetin bir müşterisi daha var. Böyle bir müşteri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin çok yatırım yaptığı, ancak şu anda İngiltere Premier Ligi'nde uygun koşullara sahip olmadığı İngiliz takımı Newcastle.

Serdar Azmun'un sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor ve bu da Zenit'i transferden yararlanmak için Ocak ayında onu satmaya itmektedir. Müşterilerden biri, medyanın Azmun'u çekmek için dört milyon avroluk teklif verdiğini bildirdiği Fransız takımı Lyon.

Lyon ve Zenit arasındaki görüşmelere rağmen, Newcastle United yetkilileri şimdi İranlı forvet oyuncusunu transfer etmek istiyor. Daily Mail haberi doğruladı ve şunları yazdı: Newcastle United, Zenit forveti ile ilgileniyor.