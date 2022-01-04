Viyana görüşmeleri 8. turu hızlandı

Sekizinci tur müzakerelerin ikinci aşaması, Pazartesi akşamı Viyana saatiyle 17:00 sularında Coburg Otel'de resmen başladı. İran Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora bir araya gelerek, önümüzdeki günlerde toplantı ve görüşmelerin devamı konusunda görüştüler. Bagheri daha sonra Nükleer Anlaşma'ya üç Avrupa üye ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldi ve bu iki toplantının toplamı yaklaşık iki saat sürdü.

Bu arada Enrique Mora, İran'ın üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldiğinde, P4+1 grubunun Amerikan heyetiyle buluştuğu Coburg Oteli'nin hemen önünde bulunan Marriott Otel'e gitti.

Medyaya bilgi sızıntıları yeniden azalırken, müzakere süreciyle ilgili spekülasyonlar arttı. Coburg Oteli önündeki heyetlerin hareketini izleyen medya temsilcileri, Mora'nın İran ile ABD arasında mesaj alışverişinde bulunduğunu öne sürdü.

Bu spekülasyon, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin dün gazetecilere İran ile ABD arasında görüş alışverişi için açık bir yol olduğunu söylediğinde güçlendi.

2015 anlaşmasını ihlal eden ABD, Nükleer Anlaşma üyelerinin resmi müzakerelerine katılmıyor, ancak ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Mali başkanlığındaki bir ABD heyeti Viyana'da diğer üyelerle temas halinde.

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