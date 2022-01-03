8. tur nükleer müzakerelerin ikinci aşaması Viyana’da başladı

Müzakereler yeni yıldan dolayı verilen 3 gün aradan sonra başladı. Toplantıda İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlık etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında, 'Viyana'da izlenen mekanizmalar açık, ancak bazı insanlar metinden haber yapamadıkları için sorun bulmaya çalışıyor. Kenar boşluklarını takip eden bazılarına metne bakın diyorum' dedi.

Viyana'da İran ile 5 ülke arasında ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldığını ifade eden Hatipzade, 'İran, Rusya ve Çin arasında her zaman tutulan ve takip edilen üçlü bir mekanizma var' diye belirtti.

Bu ülkelerin ABD ile konuştuğu ortak mekanizmanın ne olduğunu, ortak mı yoksa bireysel bir mekanizmaları mı olduğunu sormadıklarını dile getiren Hatipzade, 'Bu ikili ve çok taraflı diyalog ilk kez olmuyor. Sadece Rusya'nın değil. Bazı müzakereciler, sosyal medyada aktifler ve medyanın ilgi odağı olabilecek kendi fotoğraflarını yayınlıyorlar. Viyana'daki bazı delegasyonlar ise sosyal medyada çok aktif olmayabilir ve nadiren görülürler' diye ekledi.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

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2012