Bageri ve Mora, Viyana’da görüştü

Bageri ve Mora, 8. tur nükleer müzakerelerin ikinci aşamasının ilk gününde müzakerelere yılbaşından dolayı verilen 3 günlük ara sonrası görüştü. Bageri’nin daha sonra bazı heyet başkanları ile de görüşmesi beklenmektedir.

Üç günlük ara esnasında da müzakerelerin gayrı resmi bir şekilde devam ettiği bildirilmektedir.

İsminin açıklanmasını isteyen Avrupalı bir kaynak, son iki gün yapılan müzakerelerin iki bir ortamda ilerlediğini tüm heyetlerin ciddi ve işbirliği içinde olduğunu belirtti. Bu kaynak tarafların ambargolar ve nükleer konularda yapıcı görüşmeleri olduğunu ve ciddiyetle görüş ayrılıklarını azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Bageri görüşmelere ara verildiktan sonra yaptığı açıklamada, son günlerde yapılan görüşmelerde ambargoların giderilmesi hususunda iyi ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Bageri, son günlerde yapılan müzakerelerde ambargolar konusunun ana konuyu oluşturdığunu ve bu yönde taraflar arasında çeşitli toplantılar düzenlendiğini belirtti.

Ambargoların kaldırılmaları ile taraflar arasında yazışmalar olduğunu ve bu yönde de nisbi ilerleme sağlandığını ifade eden Bageri, 3 günlük ara sonrası ambargoların kaldırılması hususunun da ciddi şekilde ele alınması temennisinde bulundu.

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