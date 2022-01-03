General Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümünde görkemli anma töreni düzenlendi

İran genelinde düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı ve Tahran’daki törende Cumhurbaşkanı Reyisi bir konuşma yaptı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şehit Süleymani ile ilgili mesajında şehidin soncuza kadar yaşadığını fakat kendisini şehit eden Trump ve benzerlerinin yerinin tarihin çöplüğünde yer alacaklarını ve unutulacaklarını söyledi.

Ayetullah Hamenei, şehit Süleymani’nin bir yol olduğunu ve bu yolun özetinin de sadakat ve ihlas olduğunu ifade ederek, ‘’ Bizim şehidimiz hem ülkenin en milli yüzü olabileceğini hem de ümmetin yüzü olabileceğini ispatladı.’’ dedi.

Şehit Süleymani’yi anmak için İran’ın çeşitli bölgelerinde günlerden bu yana çeşitli anma ve kültürel törenler düzenlenmektedir.

Destansı ve kültürel konuşmaların yanı sıra bugün ülkenin farklı şehirlerinde bulunan şehidin yoldaşları ve arkadaşları, manevi özelliklerini ve cesaretlerini dile getirdiler.

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