Garipabadi: ABD hariç, başka ülkelerde General Süleymani’nin teöründe müdahildir

Elalem kanalına demeç veren Garipabadi, İran’ın ambargoların ve terörizmin kurbanı ülke olduğunu belirterek ‘’ İran’da 13 bin kimyasal silahların şehir olmuş ve 100 bin kişi bu silahlardan gazı olmuştur. Kutsal savaşta 800 bin kişi şehit ve gazi oldu ve Halkın Mücahitleri’nin (Halkın Münafıkları) başını çektiği terör gruplarına da 17 bin ile 17 bin 500 şehit vermişiz. ‘’ dedi.

Ambargolardan dolayı İran’ın 200 ile 250 milyar dolar zarara uğradığını ifade eden Garipabadi, ABD’nin belirttiğine göre ambargolardan dolayı satılamayan petrolün bedeli 265 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ambargolardan dolayı bulunamayan ilaç için hayatını kaybedenlerin ambargolardan dolayı cinayete kurban gittiğini ifade eden Garipabadi, bunların dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyledi.

Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerindeki tahribat ve bilim insanlarına terör uyguladığı için suçlu olduğunu fakat bu suçları işlediğinde de ABD tarafından desteklendiğini ve bundan dolayı ABD’nin de yargılanması gerektiğini ifade eden Garipabadi, General Süleymani’nin terörü ile ilgili hem Irak, hem de İran’da dosyaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

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2012