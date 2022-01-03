Cumhurbaşkanı Reyisi, General Süleymani’nin terör faillerinin cezalandırılmasını istedi

Tahran halkının General Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümünde bir konuşma yapan Reyisi, General Kasımi’nin bir şahıs olmadığını bir kültür ve yol ve ideoloji olduğunu belirtti.

General Kasımi’nin bir yol olduğunu ve terör ve füzeyle yok olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, General Kasımi’nin yeptıklarının Allah rızası için ve Allah için olduğunu ve bundan dolayı kimseden ve hiç bir şeyden korkusu olmadığını söyledi.

General Süleymani’nin sadece askeri bir şahsiyet olmadığını fiade eden Ayetullah Reyisi, merhumun uzmanlığının gasp edilmiş toprakları kurtarmak olduğunu fakat kendisinin ayrıca yüreklerin ve kalplerin fatihi de olduğunu söyledi.

General Kasımi’nin bir gruba bağlı olmadığını meselesinin İslam ve Müslümanların savunması ve kurtarılması olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, merumun ilk gayesinin bölgeden düşmanın kovulması ve bölgenin kurtarılması olduğunu belirtti.

General Kasımi’nin devrimci bir kişi olduğunu fiade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, kendisinin mevcut şartlara kani olmadığını ve ilerlemek istediğini ve bundan dolayı uluslararası direniş cephelerinin kendisinin bakış açısıyla şekillendiğini söyledi.

General Kasımi’nin Irak Başbakanı’nın resmi konuğu olarak Irak’ta bulunduğu bir zaman ABD tarafından şehit edildiğini ifade eden Ayetullah Reyisi, ABD’nin bu eylemle Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bir millete terör uyguladığını ve bundan dolayı bu cinayetin amirleri ve faillerinin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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