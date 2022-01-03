3 Oca 2022 17:47
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News Code: 84601034
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Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler

Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler

Şiraz,İRNA- 2 Ocak Pazar günü, kış yağmuru İran'ın güneybatısındaki Şiraz kentini canlandırdı.

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