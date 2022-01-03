https://tr.irna.ir/news/84601034/ 3 Ocak 2022 - 17:47 News Code 84601034 Multimedya Fotograf 3 Oca 2022 17:47 Journalist ID: 2394 News Code: 84601034 0 Persons Multimedya Fotograf Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz,İRNA- 2 Ocak Pazar günü, kış yağmuru İran'ın güneybatısındaki Şiraz kentini canlandırdı. Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler Şiraz'da yağmurlu bir günden kareler
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