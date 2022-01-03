General Süleymani'nin şehadetle ilgili hatıra yazısı, Devrim Lideri'ne hediye edildi

Tahran Kent Konseyi toplantısında konuşan Nergiz Süleymani, General Süleymani'nin ailesinin Devrim Lideri ile görüşmesine atıfta bulunarak, ona Süleymani'nin bir el yazısını sunduklarını dile getirdi.

Şehit General Süleymani'nin el yazısında, 'Katilimi arıyorum ve onu görmek için ne kadar hevesliyim. O beni mutluluğun zirvesine götürecek. Gel lütfen gel sabrım tükendi gel jiletle gel boğazım kesilmeye hazır kanım vücuttan atılmaya hazır. Gel beni bu zindandan, bu tutsaklığımın anahtarından kurtar, gel. Ben o kadar özgür ruhlu biriyim ki Allah'a yemin ederim ki, beni şehid edersen bile senin için şefaat dilerim. Allahım sen bu çöllerde ve şehirlerde aradığım şeye şahitsin. Güçlü canım, beni kayıplarıma götür'.

1 Ekim 2014 tarihli bu el yazısı Bağdat'ta yazılmıştır.

General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümü arifesinde, anma heyeti üyeleri ve şehidin ailesi dün (Cumartesi) Devrim Lideri ile bir araya geldi.

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