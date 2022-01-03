Geneal Süleymani'nin şehadetle ilgili hatıra yazısı, Devrim Lideri'ne hediye edildi

Tahran Kent Konseyi toplantısında konuşan Nergiz Süleymani, General Süleymani'nin ailesinin Devrimi Lideri ile görüşmesine atıfta bulunarak, ona Süleymani'nin bir elyazmasını sunduklarını dile getirdi.

Şehit General Süleymani'nin el yazmasında, 'Katilimi arıyorum ve onu görmek için ne kadar hevesliyim. O beni mutluluğun zirvesine götürecek. Gel lütfen gel sabrım tükendi gel jiletle gel boğazım kesilmeye hazır kanım vücuttan atılmaya hazır. Gel beni bu zindandan, bu tutsaklığımın anahtarından kurtar, gel. Ben o kadar özgür ruhlu biriyim ki Allah'a yemin ederim ki, beni şehid edersen bile senin için şefaat dilerim. Allahım sen bu çöllerde ve şehirlerde aradığım şeye şahitsin. Güçlü canım, beni kayıplarıma götür'.

Bu el yazması 1 Ekim 2014 ile ilgilidir ve Bağdat'ta yazılmıştır. Devrimin Dini Önderi'ne sunulan Şehit Süleymani'nin el yazmasının içeriği neydi? İslam'ın büyük lideri General Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü arifesinde, anma heyeti üyeleri ve şehid Valamkam'ın ailesi dün (Cumartesi) İslam İnkılabı Lideri ile bir araya geldi.

این دست نوشته مربوط به یکم مهرماه ۱۳۹۳ است که در بغداد نگارش شده است.

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اعضای ستاد بزرگداشت و خانواده آن شهید والامقام روز گذشته(شنبه) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.