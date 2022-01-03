General Süleymani suikastı direnişçilerin ABD'yi bölgeden kovma motivasyonunu artırdı

İRNA'ya demeç veren Yakubiyan, 'ABD'li yetkililer Şehit Süleymani suikastından sonra dünyanın daha güvenli olacağını söylemişlerdi. Bu iddia ne kadar doğru? Anti-sosyal ABD yetkilileri, ABD emperyalizmine ve Siyonist sömürgeciliğe karşı mücadeleye öncülük edenlerin korkakça öldürülmesinin "dünyayı daha güvenli hale getirdiği" şeklindeki saçma iddiayı defalarca papağan gibi tekrarladılar, ancak herhangi bir gözlemcinin bu tür iğrenç eylemler sadece ABD'nin küresel hegemonyasını sürdürmek ve Filistin'deki işgal yerleşimlerini ve Siyonist etnik temizlik faaliyetlerini desteklemek için yapıldı' diye belirtti.

Aslında, ABD gibi isyancı ülkeler ve İsrail rejiminin hegemonik çıkarlarını güvence altına almak için yasa dışı suikastler, terörizm ve sabotajlara girişerek düzenli olarak uluslararası hukuk normlarının dışında hareket ettiğini dile getiren Yakubiyan, 'Onlar dünyayı daha tehlikeli, daha istikrarsız hale getiriyorlar ve nihayetinde kendi güvenliklerini baltalıyorlar. General Süleymani, el-Mühendis ve meslektaşları şehit edildiler ancak Devrim Muhafızları Ordusu, Aynülesed Üssü'nde onların yüzüne büyük bir tokat attı' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının öldürülmesini namertçe olarak nitelendiren Yakubiyan, 'Bu olay, Direniş'e emperyalistleri Batı Asya'dan sonuna kadar kovmak için büyük bir enerji ve motivasyon verdi' ifadesini kullandı.

E-11A muharebe komutanı ve CIA operasyonlarının başında bulunan Michael DeAndrea'ya ait jetin 27 Ocak 2020'de Afganistan'ın Gazne kenti üzerinde gizemli ve zamanında düşürülmesinin 3 Ocak'ta yapılan insansız hava aracı saldırısının bu komployu yapanları daha güvenli hale getirmediğini kanıtladığını dile getiren Yakubiyan, 'Bu iğrenç suçu planlamaya karışanlar için dünya kesinlikle daha güvenli hale gelmedi. Bu suikastın asıl sorumluluğu ABD hükümeti ve İsrail'in apartheid rejimi üzerindedir. ABD yetkilileri suikastı planladı ve emretti, Siyonistler saldırıyı desteklemek için istihbarat sağladı ve ABD ordusu bir kez daha uluslararası hukuku ihlal etme ve suikastı gerçekleştirme emirlerine uydu' diye ekledi.

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