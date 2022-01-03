İran ve Umman Dışişleri Bakanları'ndan uluslararası ikili işbirliğine vurgu

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad Al-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde çeşitli ikili ve uluslararası konularda istişarelere devam edilmesi gereğini vurguladı.

Bu görüşmede Dışişleri Bakanımız, Umman Sultanı'na Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını iletti, Ummanlı mevkidaşı ile bölge ülkeleri arasındaki diyaloga dayalı bölgesel krizlerin çözülmesinin yanı sıra iki ülke ilişkilerindeki çeşitli konuları ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi de bu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere övgüde bulunurken, Umman Krallığı'nın çeşitli krizlerin çözümü alanında her zaman diyalog ve müzakereyi dikkate aldığını ve barış yolunda adımlar attığını belirtti.

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