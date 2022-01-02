İran'da 5 yeni sürüngen türü tespit edildi

İran'ın büyük araziye dağılmış yüksek ve özel çeşitli ekosistemlere sahip olduğunu kaydeden Midadi, 'Ülkemizin birçok bölgesi, biyolojik çeşitlilik açısından hala bilinmiyor' dedi.

Son yıllarda Hürmüzgan, Fars ve İsfahan illerinin bazı bölgelerine çeşitli araştırma gezileri gerçekleştirdiklerini ifade eden Midadi, 'Hürmüzgan, Fars ve İsfahan illerinde bulunan Sebzevar Üniversitesi'nden araştırma ekibi, sürüngen faunasını inceleyerek ilginç sonuçlar elde etti ve bunun sonucunda 5 yeni kertenkele türleri keşfedildi' diye konuştu

Bu türlerin Lacertidae ve Gekkonidae ailelerine ait olduğunu ve Eremias isfahanica, Tropicolotes hormozganensis, Microgecko varaviensis olarak adlandırıldıklarını dile getiren Midadi, tip örneklerinin müzelerde ve yurt içinde korunmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu türlerin ülkenin milli varlıkları ve biyolojik kaynakları arasında sayıldığına dikkat çeken Midadi, 'Endemikler yurt dışındaki müzelerde veya yerel ve bireysel koleksiyonlarda tutulurken, bu örneklerin Ulusal Müze'de muhafaza edilmesi gerekmektedir' diye ekledi.

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