İran filmleri en iyi 10 Fransız filmi arasında kendine yer buldu

İran sineması bugünlerde Fransa'da altın çağını yaşıyor, bu hem bu ülkede gösterilen filmlerin halk tarafından kabul edilmesinden hem de eleştirmenlerin görüşlerinden açıkça görülen bir gerçek.

Yeni Yıl beklentisiyle bir grup deneyimli Fransız eleştirmen, 2021'in en iyi filmlerini Fransız sinemalarında tanıttı. Bu listede, Fransa'da Tahran Yasası olarak bilinen Metresi Altı Buçuk ile Chloe Zhao'nun Yerinden Edilenler Ülkesi gibi diğer sinema şaheserleri ile değerlendirildi.

France Inter web sitesinde, Said Rustayi'nin İran gişesinde 27 milyar Tümen'den fazla satan ikinci filmi hakkında şöyle yazıyor: (Tahran Law Film) geçen yıl Venedik Uluslararası Film Festivali'nde seyirciler tarafından alkışlanan heyecan verici bir film. Film, en küçük miktarda uyuşturucunun bile ölümle cezalandırıldığı bir ülkede, Nasir Hakzad adlı büyük bir uyuşturucu satıcısı tarafından Tahran polisinin takibiyle başlar. Tahran Hukuku, İran'daki en büyük sinema başarılarından biridir.

İran filmlerinin Fransa'daki parlaklığı burada bitmiyor; Fransız eleştirmen Frederic Gaul, Twitter hesabında Fransız sinemalarında 2021'in en iyi filmlerini tanıttı. İran filmlerinin bu yıl Fransa'daki popülaritesi göz önüne alındığında, bu listede yer alan 10 filmden üçünün İran yapımı olması şaşırtıcı değil.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish