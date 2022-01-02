Rus subay: Süleymani cesur ve kahraman bir komutandı

Moskova'da İRNA ile yaptığı röportajda açıklamalarda bulunan Gonçarov, General Süleymani ile tanışmasının tesadüfen Suriye'nin çöl bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

Rus güvenlik görevlisi, komutanla yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında terörle mücadele misyonlarını yürütmek için birkaç kez Suriye'ye gittiğini ve 2016 yılında bu gezilerden birinde General Süleymani ile tanıştığını söyledi.

Gonçarov, 'Ürdün sınırındaki Ebu Hor adlı Suriyeli mülteci kampını ziyaret etmek için bir görevdeyken ABD birlikleri tarafından durduruldum. Amerikan askerlerinin yaklaşık 200 metre uzağında birkaç askeri araç durmuştu ve biz yaklaştığımızda kahve içenlerden biri de kendisiyle kahve içmemiz için bize iltifat etti ve sorunumuzu duyduktan sonra yardım edeceğine söz verdi. Suriye kampına ulaşmak ve Amerikan askerlerinin oluşturduğu bariyeri geçmek için bizzat bize katıldı ve sözünü tuttu' diye konuştu.

O kısa ziyaretten derinden etkilenen Rus güvenlik görevlisi, 'Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani çok cesur bir adamdı' diye ekledi.

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