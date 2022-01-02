Hindistan Film Festivali'nin en iyileri arasında iki İranlı kadın yer aldı

Muhammed Astim'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Adnan Kapusiyan'ın üstlendiği ve yapımcılığı 8 Yıldızl film ofisi tarafından yapılan bu film, Tahran'ın kuzeyindeki bağımlılık hakkında şok edici bir sosyal melodram.

Nesim Edebi ve Nazenin Kerimi, Hindistan'da düzenlenen International Lift India Festivalinde sırasıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dalında birer ödül kazandı.

Filmin ana kadrosu Nazenin Kerimi, Mehdi Zeminperdaz, Şervin Vahdet, Hamidrıza Hidayeti, Sabir Nasıri, Negin Mehdizade, Nevid Mehdizade, İman Ahlaki, Nesim Edebi ve İman Sefa'dan oluştu.

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