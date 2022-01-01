İran'dan BM'ye General Süleymani suikastçılarını kınayan karar verme çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Hukuki İletişim ve Anayasa Takibi İşleri Başkanlığı'nın yazısında şu ifadeler yer aldı:

'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Sayın Başkanı ve değerli temsilciler

Irak'ta diplomatik bir misyon yürüten İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşı ve üst düzey yetkilisi Kasım Süleymani'ye yönelik akıl almaz suikast suçunun üzerinden iki yıl geçti. Bu uluslararası şiddet içeren suçun doğrudan işlenmesinin sorumluluğu daha sonra dönemin ABD Başkanı tarafından kabul edildi.

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu tehlikeli hamlesi, savaş sonrası dönemde temel bir belge ve uluslararası konsensüs dizisi olarak Birleşmiş Milletler Tüzüğü olarak hükümetlerin uluslararası barış ve güvenliğe zarar veren eylemlerde bulunmasını yasaklamıştır.

Uluslararası hukuk, yargısız infazları, hükümet ve diplomatik görevlilere yönelik suikastları, insanlığa karşı suçları, yaşam hakkı da dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlallerini, güç kullanma hakkı ihlallerini ve insancıl hukuk ilkelerinin ihlallerini kesinlikle yasaklamıştır.

Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin bir terör saldırısı tarafından körüklenmesi gibi, uluslararası toplum üyeleri tarafından son zamanlarda atılan herhangi bir adım, uluslararası değerlerden kaynaklanan uluslararası barış ve güvenliği, çalkantılı bir kaos çağına getirebilir. Şimdi, Birleşmiş Milletler Şartı bir kez daha Milletler Cemiyeti Şartı'nın son günlerinde olmanın eşiğinde, böylece mevcut alevlenmiş durumun devam etmesi Şart ile bir bağ kurabilir'.

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