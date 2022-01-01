General Süleymani'nin ailesini kabul eden Ayetullah Hamanei, "doğruluk" ve "samimiyet"i Süleymani ekolünün bir özeti, sembolü ve simgesi olarak nitelendirerek ve General Süleymani'nin bölge gençliği arasındaki rolüne atıfta bulunarak, 'Şehit Süleymani, İran'ın ve İslam dünyasının en milli ve en ümmetçi şahsiyetidir' diye belirtti.

Sahte "millet ve ümmet" ikiliğini teşvik etmede isteyerek veya istemeyerek düşmanın çizgisini izleyenleri eleştiren Ayetullah Hamanei, 'General Süleymani, kendisinin en milli ve aynı zamanda en ümmetçi olunabileceğini kanıtladı. Onun kutsal cenazesinin cenaze töreninde on milyonlarca insanın varlığı, Şehit Süleymani'nin İslam dünyası ve bölge gençliğine örnek ve kahraman olduğunu kanıtladı. Bugün Süleymani bölgemizde umudun, özgüvenin, cesaretin, tahammülün ve zaferin simgesidir. Bazılarının haklı olarak söylediği gibi, "Şehit "Süleymani, düşmanları için "General" Süleymani'den daha tehlikelidir' diye konıştu.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Düşmanlar Süleymani, Ebu Mehdi ve arkadaşlarının şehadetiyle işin biteceğini düşündüler ama bugün, o aziz ve mazlum kan sayesinde ABD Afganistan'dan kaçtı. Irak'tan çıkmak zorunda. Yemen'de direniş cephesi ilerliyor. Suriye'de düşman bataklığa sürükelnmiş ve geleceğe dair umutsuz. Bugün, iki yıldan fazla bir süre önce, daha müreffeh , daha mutlu ve daha umutlu bir Direniş Cephesi'ne tanık olmaktayız.

Şehit Süleymani, şehit çocuklarına karşı derinden nazik muamele yapardı. O, düşmanın moralini bozuyordu. Şehit Süleymani kalıcı ve ebedi bir gerçekti.

Trump ve onun gibi suikastçılar, tarihin unutulmuşları arasında yer alacak ve elbette dünyevi suçlarının bedelini ödedikten sonra tarihin çöplüğüne atılacaklardır'.

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