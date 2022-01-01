General Süleymani'nin şehadet yıldönümü tüm dünyada anıldı

Bu yıl yılbaşına denk gelen kutlamalarda Hindistan'da Mumbai, Malezya'da Kuala Lumpur, Pakistan'da İslamabad, Irak'ta Bağdat, Afganistan'da Kabil, Suriye'de Şam, Bosna'da Saraybosna, Lübnan'da Beyrut, Danimarka'da Kopenhag, Avusturya'da Viyana, İsveç'te Stockholm ve Tunus'ta Tunus kentinde törenler düzenlendi.

Törende konuşanlar, General Süleymani'nin fedakarlıklarına ve cesaretine atıfta bulunarak, bu şehidin DAİŞ'e karşı verdiği mücadeleye değindi ve onun Batılı güçlerin desteklediği bu terör örgütünü yenerek bölgeye ve insanlığa büyük hizmet ettiğini söyledi.

Bu ülkelerdeki İslam dini merkezlerinde ve bazı kiliselerde düzenlenen bu törenlerde, kiliselerdeki katılımcılar dua ve haç ve yanan mumlar ile İsa Mesih'in yüzünün yanına General Süleymani'nin bir resim çerçevesini yerleştirdiler.

Suriye, Irak ve Lübnan'daki Hıristiyan rahipler ve misyonerler, Kasım Süleymani'nin bu ülkelerdeki Hıristiyan azınlığın kutsal mekanlarını korumadaki rolünü defalarca kabul ederek, Hristiyan direniş gruplarının kurulması stratejisini ortaya koyanın General Süleymani olduğunu kaydettiler.

Elbette, General Süleymani'nin azınlıkları savunması sadece Hıristiyanlara özgü değildi. Süleymani'nin destanlarından biri olarak kabul edilen IKBY'nin merkezi Erbil'i DAİŞ'li teröristlere karşı savunma sahnesi, Kürt halkının tarihi hafızasını sonsuza kadar etkilemiştir. Aynı bağlılık ve sevgi Irak Yezidilerinde de görülmektedir.

Kasım Süleymani'nin anılması, direniş kavramını ve uluslararası teröre karşı mücadeleyi anmanın yanı sıra, dinler arası diyalog ve bölge halklarının dostluğunu güçlendirmek, insanlık ve fedakarlık mesajını yaymak ve mazlumları desteklemek için bir fırsattır.

3 Ocak 2020 Cuma sabahı, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınında Süleymani ve Mühendis'in araçlarına düzenlediği hava saldırısında bu komutanlar ve çok sayıda arkadaşı şehit oldu.

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