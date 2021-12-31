Dışişleri Bakanlığı: ABD yönetimi, Şehit Süleymani terörü karşısında uluslararası sorumluluğa sahiptir

Şehit Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümünde bakanlık tarafından yapılan açıklamada Şehit Süleymani’nin her zaman İran’ın ilkesel politikası olan bölge ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın sağlanması ve uluslararası terörizm ve bölgedeki gelişmekte olan terör grupları ile mücadeledede çaba sarf ettiği belirtildi.

Kendisine doğru ve onurlu şekilde Terörizmle Mücadele Kahramanı verildiği ifade eden açıklamada, buna rağmen ABD yönetiminin çifte standartlar ve terörizmle mücadele yalan iddiasıyla uluslararası hukuka aykırı olarak Irak’ta resmi görüşmelerde bulunmak üzereyken bir terör saldırısı ile şehit ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamada, ABD’nin bu eyleminin terörrist gruplara açık destek olduğu ve yalancı terörizmle mücadelecilerini ifşa ettiği ifade edilerek, şehit Süleymani ve Ebumehdi Elmühendis’in şehadetlerinin direniş cephesinin kapasitelerini azaltmadığı gibi, İran’da milli vahdetin pekişmesine ve direnişin sloganlarını ve stratejilerini daha da güçlü kıldığı ifade edildi.

Aöıklamada İran’ın ABD’nin Irak’taki üssüne düzenlediği saldırı hatırlatılarak bu saldırının dengeleri değiştirdiğini ve ABD stratejisinin bölge düzeyinde hezimete uğramasının başlangıcı olduğu belirtildi.

ABD’nin şehit Süleymani terörünün bir devlet terörü olduğu ifade edilen açıklamada bu saldırının ABD yönetimi tarafından dizayn edilip uygulandığı ve şu an da sorumluluğun Beyaz Saray’da olduğu ifade edildi.

Bu teörörle ilgili Dışişleri Bakanlığının ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmalarına değinilen açıklamada, İran’ın her zaman bölgenin barış ve istikrarı yönünde çaba sarf ettiğini İran devleti ve milletinin bölge ülkelerinin yanında olduğu ve bölge ve İslam ülkelerinin istikrar, güvenlik, toprak bütünlüğü, refahı ve ilerlemesi yönünde çabalarını esirgemediği ve bundan sonra da esirgemeyeceği ifade edildi.

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2012