Almanya: Viyana müzakereleri yapıcı bir ortamda ilerlemektedir

İsmini açıklamayan bu yetkili, DPA ajansına yaptığı açıklamada, anlaşmanın devam etmesi hususunda İran’ın garanti istediğini bu istemin tüm taraflarca tanındığını fakat uygulanmasının çok zor olduğunu belirtti.

DPA, müzakerelerin gelecek bir kaç haftada anlaşmayla sonuçlanması için gerekli hızdan yoksun olduğunu belirtti ve çözülmesi gereken konulardan biri Tahran-Washington arasında gerginliğin azaltılması için yapılacakların kararlaştırılması olduğunu söyledi.

Pazartesi başlayan 8. tur müzakerelere dün öğleden sonra yeni yıldan dolayı 3 gün ara verildi.

Son günlerde heyet başkanları ve uzman gruplar arasında ambargoların giderilmesi ve nükleer konuda sıkı müzakereler yapılmıştır.

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