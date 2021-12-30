30 Ara 2021 16:10
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News Code: 84596375
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Bageri, ambargoların giderilmesi hususunda iyi ilerlemeler sağlandığını bildirdi

Bageri, ambargoların giderilmesi hususunda iyi ilerlemeler sağlandığını bildirdi

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana nükleer müzakerelerinin heyet başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni son günlerde yapılan görüşmelerde ambargoların giderilmesi hususunda iyi ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Yeni yıl için verilen 3 günlük ara öncesi açıklamada bulunan Bageri, son günlerde yapılan müzakerelerde ambargolar konusunun ana konuyu oluşturdığunu ve bu yönde taraflar arasında çeşitli toplantılar düzenlendiğini belirtti.

Ambargoların kaldırılmaları ile taraflar arasında yazışmalar olduğunu ve bu yönde de nisbi ilerleme sağlandığını ifade eden Bageri, 3 günlük ara sonrası ambargoların kaldırılması hususunun da ciddi şekilde ele alınması temennisinde bulundu.

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