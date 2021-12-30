Bageri, ambargoların giderilmesi hususunda iyi ilerlemeler sağlandığını bildirdi

Yeni yıl için verilen 3 günlük ara öncesi açıklamada bulunan Bageri, son günlerde yapılan müzakerelerde ambargolar konusunun ana konuyu oluşturdığunu ve bu yönde taraflar arasında çeşitli toplantılar düzenlendiğini belirtti.

Ambargoların kaldırılmaları ile taraflar arasında yazışmalar olduğunu ve bu yönde de nisbi ilerleme sağlandığını ifade eden Bageri, 3 günlük ara sonrası ambargoların kaldırılması hususunun da ciddi şekilde ele alınması temennisinde bulundu.

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2012