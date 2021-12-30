Bageri, 3 Avrupa ülkesi müzakerecileri ile görüştü

Görüşmeler 3 günlük İran aleyhine ambargoların kaldırılması ile ilgili müzakerelere yılbaşı tatili dolayısıyla ara verilmesi öncesi yapıldı.

Göreşmelere parallel olarak uzmanlar düzeyinde görüşmelerde ikili ve çoklu olarak devam etmektedir.

Viyana müzakerelerinin 80 turu Pazartesi gününden Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun düzenlenmesi ile başladı.

Haberler müzakerelerde taraflar arasındaki ihtilaflı konuların azaldığını ve bu da bir anlaşmaya varma umudunu güçlendirmektedir.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan daha önce yaptığı açıklamada, müzakerelerin iyi yolda seyrettiğini, tarafların elinde ortak bir metin bulunduğunu ve tarafların ihtilaflı konular hakkında görüştüklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, karşı tarafın başlayan müzakereleri iyiniyetle devam etmesi durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olacağını söyledi.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

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