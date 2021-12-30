Viyana müzakerelerinin 3. gününde görüşmeler devam etti

Daha önce varılan anlaşma gereği dünkü müzakerelerde ambargoların giderilmesi, garantiler ve denetlenmesi konularında ikili ve çoklu müzakereler yapıldı ve bunların devamının bugün yapılması beklenmektedir.

Müzakere ortamı, batılı ülkelerin engellemelerine rağmen iyi ve olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Rusya’nın müzakere heyeti başkanı Mihail Olyanov dün yaptığı açıklamada, ‘’ Açık söyleyeyim bu tur müzakerelerde ben iyimserim ve şühelenmek için bir neden görmüyorum. ‘’ dedi.

Olyanov bu konuda garanti veremeyeceğini belirterek, İran ve ABD dahil tüm taraflar nmükleer anlaşmayı ihya etmek istediklerini belirtti.

Olyanov, İran’I tehdit etme zamanı olmadığını belirtti ve 3 Avrupa ülkesinin sahte zaman dilimlerini eleştirdiğini belirtti.

ABD ve 3 Avrupa ülkesi de dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, nükleer anlaşmanın kurtarılması için sadece bir kaç hafta zaman kaldığını yoksa Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) yok olacaüğını söylediler.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, müzakerelerin iyi yolda seyrettiğini, tarafların elinde ortak bir metin bulunduğunu ve tarafların ihtilaflı konular hakkında görüştüklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, karşı tarafın başlayan müzakereleri iyiniyetle devam etmesi durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olacağını söyledi.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

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