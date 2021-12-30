İran kayıtlı kültürel miras açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır

İslam İnkılabı sonrası bu denli eserin kayıt altına alınması İran’ın parlak kültürel, medeniyet ve tarihi geçmişinin bi göstergesidir. Bu eserlerin kayıt altına alınması İran’a turistlerin ilgisini arttırmanın yanında İran’ın uluslarası toplum nezdinde kültürel konumunu da arttırmaktadır.

İslam İnkılabı öncesinde İran’ın hiç bir külştürel, tarihi ve doğal eseri dünya mirası listesinde kayıt altına alınmamıştır. Devrimden bir sene sonra Çeğazenbil, Perspolis ve Negşi Cihan Meydanı dinya mirası lstesinde yer aldı ve daha sonra 35 sene zarfında 16 eser bu klistede yer aldıve Korona döneminde de UNESCO toplantılarının ertelenmesine rağmen İran’ın 10 eseri kayıt altına alındı.

UNESCO listesinde yer alan eserler Camiler, kiliseler, saraylar, meydanlar, çarşılar, bağlar ve tarihi eserlerden oluşmaktadır. Lout çölü ve İran’ın kuzeyinde bulunan Hirkani ormanları, Şuşter tarihi su sistemi ve İran’ın mimari şaheserlerinden olan yer altın su taşıma şebekesi (Genatlar) da bu listed yer almaktadır.

Tarihi Yezd kenti ve İran demir yolu şebekesi de geçen sene UNESCO listesinde yer aldı ve İran’dan 26 eser bu listed mevcuttur.

İsfahan ve Kerman illerinden 7’şer, Yezd ilinden 6, Fars ilinden 5, Huzistan ilinden 4, Batı Azerbaycan, Güney Horasan, Mazenderan ve Gülistan illerinin her birinden 3 , Doğu Azerbaycan, Sistan ve Beluçistan, Kermanşah, Tahran ve Semnan illerinden 2, Zencan, Merkezi, Erdebil, Kuzey Horasan, Kum ve Gilan illerinin her birinden bir eser UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır.

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2012