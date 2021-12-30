30 Ara 2021 08:53
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News Code: 84595718
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İran, Siyonist rejim kabinesinin Golan tepelerindeki oturumunu mahkum etti

İran, Siyonist rejim kabinesinin Golan tepelerindeki oturumunu mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’ın Siyonist rejim kabinesinin işgal altında bulunan Golan Tepelerinde düzenlenmesini mahkum etti.

Golan tepelerinin BM kararları özellikle 497 BM Güvenlik Konseyi kararı ile Suriye’nin ayrılmaz bütün olduğunu ifade eden Hatibzade, BM Genel Kurulu’nun her sene bu gerçeğe vurgu yaptığını söyledi.

Hatibzade, ‘’ Yerleşim yerlerinin artması ve Siyonistlerin sayısının Golan’da artması bu gerçeği değiştiremez ve siyonist yerleşimciler bu yerlerde sonsuza kadar yaşayamayacaklarını bilmeleri gerekir.’’ dedi.

Hatibzade, İran’ın bu hususta Suriye’ye desteğinin devam ettiğini vurguladı.

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