İran, Siyonist rejim kabinesinin Golan tepelerindeki oturumunu mahkum etti

Golan tepelerinin BM kararları özellikle 497 BM Güvenlik Konseyi kararı ile Suriye’nin ayrılmaz bütün olduğunu ifade eden Hatibzade, BM Genel Kurulu’nun her sene bu gerçeğe vurgu yaptığını söyledi.

Hatibzade, ‘’ Yerleşim yerlerinin artması ve Siyonistlerin sayısının Golan’da artması bu gerçeği değiştiremez ve siyonist yerleşimciler bu yerlerde sonsuza kadar yaşayamayacaklarını bilmeleri gerekir.’’ dedi.

Hatibzade, İran’ın bu hususta Suriye’ye desteğinin devam ettiğini vurguladı.

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2012