Cumhurbaşkanı Reyisi: Tüm İranlılar, İran’a gelebilirler

Yurt Dışı İranlılar Yüksek Konseyinde konuşan Reyisi, sorunların çözümü ve yurt dışında yaşayan İranlıların kapasitelerinin kullanılması yönünde çaba sarfedilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yönde yapılan ilk adımın konseyin karar mekanizması ve genel sekreterliğinde değişim olduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayan İranlıların büyük kapasite ve fırsat olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, yapılan planlamalar İranlıların sorunları ve kaygılarını giderecek yönde olması gerektiğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan İranlıların başarılarının İran’ın başarıları olduğunu ve onlara verilen zararn İran’a verildiğini ifade eden Reyisi, İranlıların ülke içinde mali kaynaklarını nakil ve bankalarda hesap açma işlemlerinin önündeki sorunların da çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ayetullah Reyisi, yurt dışında yaşlayan İran vatandaşları ile ilgili Genel Kanunun çıkarılmasının gerektiğini vurgu yaparak, bu yöndeki alınan kararın da İranlılara verilmesini istedi.

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2012