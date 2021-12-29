Dışişleri Bakanlığı: Şehit Süleymani’nin terör failleri mahkemeye çıkarılacak

İran Dışişleri Bakanlığının Twitter sayfasından yapılan açıklamada, ‘’ Şehit Süleymani’nin törörü ABD Başkanının direct emir ile yaılmıştır ve bu devlet terörün bariz şeklidir ve İran bu olayın fail ve amirlerini mahkemeye çıkaracaktır.’’ ifadesi yer aldı.

İran İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri ve Yargı Erki Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi bugün yaptığı açıklamada, şehit Süleymani terörü ile ilgili yaklaşık 40 kişi hakkında düzenlenen iddianamelerin yakında Tahran Adliyesine gönderileceğini ve dosya ile ilgili mahkemenin yılsonuna kadar düzenleceğini söyledi.

Garipabadi yaptığı açıklamada, iki aya kadar iddianamelerin Tahran adliyesine gönderileceğini belirterek, suçun işlediği yer olan Irak’ta bir adli dosya şekillendiğini ve Tahran’da da başka bir dosya düzenlendiğini ve iki ülkenin bu cinayetle ilgili ortak araştırma komisyonu oluşturulduğunu söyledi.

Garipabadi iki ülkenin şu ana kadar iki ortak hukuki oturum düzenlediklerini belirterek, üçüncü oturumun gelecek ay Bağdat’ta düzenleneceğini ve daha sonra iddianemenin Tahran adliyesine gönderileceğini söyledi.

Bölge içinde 3 ve bölge dışında da 3 ülkenin bu dosya ile ilgili olduklarını ifade eden Garipabadi, bu olayla ilgili 120 sanığın tespit edildiğini ve 40 sanık için çağırı belgeleri gönderildiğini ve 9 ülkeye de adli yardımlaşma için dosyalar gönderildiğini söyledi.

Garipabadi, dosyadaki esas ithamın ABD eski Baikanı Donald Trump ve diğer ABD yetkililerine yönelik olduğunu ve sanıkların celbi için de uluslararası irade ve İnterpol’un işbirliğine gerek duyulduğunu söyledi.

Uluslararası camianın bu cinayet karşısındaki suskunluğunu eleştiren Garipabadi, dünyaya çifte standardın hakim olduğu sürece adaletin uygulanmasının kolay olmayacağını söyledi.

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