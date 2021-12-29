Bageri ve Enrike Mora, görüştü

Nükleer müzakerelerin yapıldığı Koborg hotelinde görüşen Bageri ve Mora müzakereler süreci ile ilgili fikir alış verişinde bulundular.

Bu görüşmeye parallel ambargolar ve nükleer konularda uzmanlar toplantısı devam etmektedir.

Viyana müzakerelerinin 8. turu Pazartesi başladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin iyi yolda seyrettiğini, tarafların elinde ortak bir metin bulunduğunu ve tarafların ihtilaflı konular hakkında görüştüklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, karşı tarafın başlayan müzakereleri iyiniyetle devam etmesi durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olacağını söyledi.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012