29 Ara 2021 16:59
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News Code: 84595219
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Bageri ve Enrike Mora, görüştü

Bageri ve Enrike Mora, görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerele heyeti başkanı Ali Bageri Keni bugün Viyana’da AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora ile görüştü.

Nükleer müzakerelerin yapıldığı Koborg hotelinde görüşen Bageri ve Mora müzakereler süreci ile ilgili fikir alış verişinde bulundular.

Bu görüşmeye parallel ambargolar ve nükleer konularda uzmanlar toplantısı devam etmektedir.

Viyana müzakerelerinin 8. turu Pazartesi başladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin iyi yolda seyrettiğini, tarafların elinde ortak bir metin bulunduğunu ve tarafların ihtilaflı konular hakkında görüştüklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, karşı tarafın başlayan müzakereleri iyiniyetle devam etmesi durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olacağını söyledi.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

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