Viyana müzakere heyetleri anlaşmaya varmaktan umutlu

8. tur müzakerelerin 3. gününde devam eden görüşmelere hakim atmosfer, 3 Avrupa ülkesinin klişe ve yönlü konuşmalarına rağmen ileriye yönük ve olumlu devam etmekte ve nihai bir anlaşmaya varma şandı artmaktadır.

Rusya’nın müzakere heyeti başkanı Mihail Olyanov dün yaptığı açıklamada, ‘’ Açık söyleyeyim bu tur müzakerelerde ben iyimserim ve şühelenmek için bir neden görmüyorum. ‘’ dedi.

Olyanov bu konuda garanti veremeyeceğini belirterek, İran ve ABD dahil tüm taraflar nmükleer anlaşmayı ihya etmek istediklerini belirtti.

Olyanov, İran’I tehdit etme zamanı olmadığını belirtti ve 3 Avrupa ülkesinin sahte zaman dilimlerini eleştirdiğini belirtti.

ABD ve 3 Avrupa ülkesi de dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, nükleer anlaşmanın kurtarılması için sadece bir kaç hafta zaman kaldığını yoksa Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) yok olacaüğını söylediler.

Bunlara rağmen İran açık bir şekilde sahte zaman ultimatumlarına esir olmayacağını ve iyi bir anlaşmaya varmak için görüşmelere katıldığını bildirmektedir.

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