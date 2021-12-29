29 Ara 2021 16:47
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News Code: 84595206
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Avrupa Parlamento Üyesi: Şehit Süleymani kadar kimse IŞİD’in hezimeti için çaba sarf etmedi

Avrupa Parlamento Üyesi: Şehit Süleymani kadar kimse IŞİD’in hezimeti için çaba sarf etmedi

Tahran, IRNA- İrlanda’nın Avrupa Parlamentosundaki üyesi Mike Wallas, Şehit Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümünde, ‘’ ABD ve müttegfikleri IŞİD’in yaratılması ve silahlanmasından sorumlusuyken kimse General Süleymani kadar IŞİD’in Irak’ta hezimete uğraması için çaba sarf etmedi. ‘’ dedi.

Wallas, İran’ın Belçika Büyükelçiliğinin General Süleymani ile ilgili Twitter mesajını yeniden yayınlayarak, Şehidin ABD tarafından katledildiğinde uluslararsı camianın nerede olduğu sorusunu yöneltti.

General Kasımi ve Irak Elhaşd Elşabi’nin başkan yardımcısı iki sene önce iki Ocak tarihinde Irak’a gerçekleştiği resmi ziyarette Bağdat havaalanında İHA’larla hedef alınarak şehit edildi.

İran’ın Belçika Büyükelçiliği mesajında General Kasımi’nin bir kahraman olduğunu ve kendisinin bölgedeki barışın sağlanması için çabaladığını ve terörizmle radikalizm karşısında güçlü bir siper olduğunu söyledi.

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