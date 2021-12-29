Avrupa Parlamento Üyesi: Şehit Süleymani kadar kimse IŞİD’in hezimeti için çaba sarf etmedi

Wallas, İran’ın Belçika Büyükelçiliğinin General Süleymani ile ilgili Twitter mesajını yeniden yayınlayarak, Şehidin ABD tarafından katledildiğinde uluslararsı camianın nerede olduğu sorusunu yöneltti.

General Kasımi ve Irak Elhaşd Elşabi’nin başkan yardımcısı iki sene önce iki Ocak tarihinde Irak’a gerçekleştiği resmi ziyarette Bağdat havaalanında İHA’larla hedef alınarak şehit edildi.

İran’ın Belçika Büyükelçiliği mesajında General Kasımi’nin bir kahraman olduğunu ve kendisinin bölgedeki barışın sağlanması için çabaladığını ve terörizmle radikalizm karşısında güçlü bir siper olduğunu söyledi.

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