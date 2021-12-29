Garipabadi: Şehit Süleymani’nin katillerinin mahkemesi yılsonuna kadar düzenlenecektir

Garipabadi yaptığı açıklamada, iki aya kadar iddianamelerin Tahran adliyesine gönderileceğini belirterek, suçun işlediği yer olan Irak’ta bir adli dosya şekillendiğini ve Tahran’da da başka bir dosya düzenlendiğini ve iki ülkenin bu cinayetle ilgili ortak araştırma komisyonu oluşturulduğunu söyledi.

Garipabadi iki ülkenin şu ana kadar iki ortak hukuki oturum düzenlediklerini belirterek, üçüncü oturumun gelecek ay Bağdat’ta düzenleneceğini ve daha sonra iddianemenin Tahran adliyesine gönderileceğini söyledi.

Bölge içinde 3 ve bölge dışında da 3 ülkenin bu dosya ile ilgili olduklarını ifade eden Garipabadi, bu olayla ilgili 120 sanığın tespit edildiğini ve 40 sanık için çağırı belgeleri gönderildiğini ve 9 ülkeye de adli yardımlaşma için dosyalar gönderildiğini söyledi.

Garipabadi, dosyadaki esas ithamın ABD eski Baikanı Donald Trump ve diğer ABD yetkililerine yönelik olduğunu ve sanıkların celbi için de uluslararası irade ve İnterpol’un işbirliğine gerek duyulduğunu söyledi.

Uluslararası camianın bu cinayet karşısındaki suskunluğunu eleştiren Garipabadi, dünyaya çifte standardın hakim olduğu sürece adaletin uygulanmasının kolay olmayacağını söyledi.

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