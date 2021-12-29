29 Ara 2021 12:18
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Hüseyni: Ermeni toplumunun kutsal savunma’daki rolü kalıcıdır

Hüseyni: Ermeni toplumunun kutsal savunma’daki rolü kalıcıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Seyyid Mohammad Hüseyni, İran Ermeni toplumunun kutsal savunma dönemindeki rolünün kalıcı olduğunu söyledi.

Hüseyni, Noel ve Miladi yeni yıl arifesinde kutsal savunma şehitlerinden Vazgen Adamiyan’ın evinde şehidin ailesi ile görüştü.

Hüseyni, Hristiyan toplumunun Noel ve yeni yılını kutlayarak, ‘’Kutsal savunma döneminde bir çok Ermeni ve dini azınlık İran vatandaşının diğer vatandaşlarla birlikte vatanları ve topraklarını savunmak için canlarını ortaya koydular. Hristiyan ve diğer dini azınlıkların şehit ve onların ailelerinin İran millet ve yetkilileri nezdinde özel konuma sahiptirşer’’ ded,

Hüseyni, ‘’ Şehitlerin İslami Devrimin yücelmesi için çabaları unutulmaz ve bir hepimiz şehit ailelerine hizmeti kendimiz için onur saymaktayız.’’ dedi.

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