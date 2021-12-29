Emir Abdullahiyan: Uluslararası kurumlar nezdinde ülke altyapısına yapılan siber saldiriları takip etmekteyiz

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı Serdar Celali ile görüşen Emir Abdullahiyan, İran’ın bu konudaki üstünlükleri ve özellikle komşu ülkelerin bu konudaki ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, kurumun gelişmesi için Dışişleri Bakanlığının hukuki ve teknik imkanlarından yararlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Celali de kurumun en önemli hedefinin ülkenin dış tehditler karşısında daha güçlü konumda olması gerektiğini belirterek, mevcut atmosferde uygun siyasi ve hukuki uygulamaların yapılması gerektiğini söyledi.

Celali, düşmanların günümüzde ülkenin hayatı altyapısına saldırıyı gündeme aldığını ifade ederek, bu tehditler karşısında toplu savunma gerektiğini vurguladı.

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2012