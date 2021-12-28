28 Ara 2021 15:41
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News Code: 84593808
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Bazergan sınırından yapılan ihracatta yüzde 57 arttı

Bazergan sınırından yapılan ihracatta yüzde 57 arttı

Urmiye, İRNA- Bazergan Gümrükleri Genel Müdürü Ramin Züheyri, bu yılın ilk 9 ayında Bazergan sınırından yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 124 bin 763 ton olduğunu söyledi.

Bu ürünler arasında petrokimya, sebze, tarım, taş, seramik ve cam nesneler, demir-çelik ve tekstil ürünlerinden kaynaklanan hurda ve atıkların ihracat kalemlerini oluşturduğuna dikkati çeken Züheyri, bu dönemde ihracatın 1 milyar 192 milyon 692 bin 805 dolar olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda, geçen yıl aynı döneme göre %52 artışla geçen yıl 2 bin 296'ya kıyasla 3.482 beyanname düzenlendiğini ifade eden Züheyri, 'Bu dönemde bu sınırdan diğer gümrüklerin ihracatının 963 bin 279 ton olduğu tahmin edilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %49 artış gösterdi' değerlendirmesini yaptı.

Züheyri, Geçen yılın aynı döneme göre %33 artışla 16 bin 135 adet beyanname yayınlandığını sözlerine ekledi.

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