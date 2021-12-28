Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik mekanizmalar hakkında uzman toplantıları başladı

Görüşmeler Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun dün yaptığı toplantıda varılan anlaşmaya dayanıyor ve görüşmelere katılan ülkelerin temsilcileri yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılmasının önceliğini vurguladı.

Görüşmelerin, yaptırımların kaldırılmasını doğrulamak için çerçeveler ve kriterleri tartışması ve ABD'nin yasa dışı eylemlerinin tekrarlanmayacağını garanti etmesi bekleniyor.

İran İslam Cumhuriyeti, Viyana'da bir anlaşmaya varılması halinde, 2015 anlaşmasını ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini, doğrulamanın ardından İran'ın nükleer eylemlerinin Nükleer Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Raporlar, karşı tarafın İran'ın taleplerinin esasını kabul ettiğini ve bunun gerçekleşmesi için yol haritasının uzmanlar tarafından izleneceğini gösteriyor.

Mali ve bankacılık yaptırımlarına ilişkin konular da önümüzdeki 1-2 gün içinde Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin gündeminde olacak.

İran İslam Cumhuriyeti, karşı taraf yaptırımları kaldırmaya ne kadar ciddiyse, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları kaldırırken dikkate aldığı mekanizmaları kabul etmek konusunda da o kadar ciddi iradeye sahip olduğunu vurguluyor.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler, dün akşam İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ve Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora'nın başkanlık ettiği Ortak Komisyon toplantısıyla başladı.

Basında yer alan bazı iddiaların aksine, Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik sekizinci tur müzakereler devam ediyor ve yeni yıl nedeniyle sadece hafta sonları (Perşembe gününden itibaren) ve müzakere toplantılarının yapıldığı Coburg Oteli'nin geçici olarak kapatılması ile üç gün ara ile tekrar başlayacak.

Karma Komisyon toplantısı ile dün (Pazartesi) yeniden başlayan görüşmeler Perşembe gününe kadar devam edecek ve 2021 yılının son günlerinde yani 31 Aralık, 1 ve 2 Ocak tarihlerinde üç günlük bir aradan sonra görüşmelere devam edilecek.

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