Cumhurbaşkanı Reisi: Hz. İsa, zalimlere karşı direnişin tecellisidir

Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

'Allah'ın adı ile

Sebat ve Barış Peygamberi Hz. İsa'nın uğurlu doğumunun ve 2022'nin gelişini en içten dileklerimle kutlarım.

İsa Ruhullah'ın doğumunun yıldönümü İran halkı için değerli ve kutludur. O, Müslümanlar tarafından Hıristiyanlardan daha az saygı görmez. O, zalimlere karşı direnişin vücut bulmuş hali ve diktatörlere karşı mücadelede özgürlük ilhamıdır. O büyük peygamber ve onun temiz annesi, Kuran'da birçok kez zikredilmiştir.

Küresel gelişmeler, özellikle Kovid pandemisi ile mücadele, insanoğlunun güvenliğinin ve kaderinin birbirine bağlı olduğunu göstermiştir. Bazı hükümetlerin sağlık alanındaki temel maddeleri göndermekteki isteksizliklerine ve ulusların yaptırımlarına karşı bu krizde, özellikle aşı alanında ülkelerin işbirliği, düzgün bir uluslararası sistemin rasyonaliteye şiddetle ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermiştir.

Umuyorum ki yeni yılda İbrahimi dinlerin ahlaki erdemlerine güvenerek ve hükümetlerin ortak çabalarının ışığında, dünya acılar ve zorluklar ortadan kalkar, milletlerin istikrarı ve direnişi bereketli olur.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'.

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