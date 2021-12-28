Yılın ilk 9 ayında petrol dışı ihracatında %40 artış

Bu rakamın geçen yılının tamaından daha fazla olduğuna dikkati çeken Mukaddesi, yı sonuna kadar ihracatın 47 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Bu yılın ilk 9 ayında İran ile diğer ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak %11, değer olarak %38 artışla 72 milyar 100 milyon dolar değerinde 122 milyon 500 bin ton ağırlığında ticaret yaptıldığına değinen Mukaddesi, 'Ülkemizin dış ticaretinin mevcut trendi devam ederse yılsonunda 98 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor' diye konuştu.

Söz konusu dönemde yapılan toplam ticaretin 92 milyon 300 bin tonu (35 milyar 100 milyon dolar) ağırlık bazında yüzde 8, ağırlık bazında yüzde 40 artışla ihracata tahsis edildiğini ifade eden Mukaddesi, 'Geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 40 artış sağlandı' diye ekledi.

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