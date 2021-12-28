Cumhurbaşkanı Reisi yeni yılın başında Rusya'yı ziyaret edecek

Hükümet Sözcüsü Bahadıri Cehromi, bu gezinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ve İran-Rusya stratejik ilişkileri çerçevesinde yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya gezisinin bölge ülkeleri ile öncelikli olarak ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ülkenin politikası çerçevesinde yapılacağının ifade eden Sözcü, ticari ve ekonomik işbirliği konularının öncelik taşıyacağını kaydetti.

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