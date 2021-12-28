28 Ara 2021 12:40
Journalist ID: 2391
News Code: 84593496
1 Persons

Cumhurbaşkanı Reisi yeni yılın başında Rusya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Reisi yeni yılın başında Rusya'yı ziyaret edecek

Tahran, İRNA- Hükümet Sözcüsü Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yeni yılın başlarında Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Bahadıri Cehromi, bu gezinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ve İran-Rusya stratejik ilişkileri çerçevesinde yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya gezisinin bölge ülkeleri ile öncelikli olarak ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ülkenin politikası çerçevesinde yapılacağının ifade eden Sözcü, ticari ve ekonomik işbirliği konularının öncelik taşıyacağını kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

yorumunuz

You are replying to: .
captcha